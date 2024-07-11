Актриса Татьяна Орлова заявила, что попала в неловкую ситуацию в столовой Витебска. Об этом сообщает NEWS.ru.

Татьяна Орлова приехала в Витебск со спектаклем «Русский роман». В одной из местных столовых ее приняли за актрису сериала «Сваты». Сотрудники заведения не узнали Татьяну, но, несмотря на это, попросили у нее совместный снимок.

«Потом уже на кассе: «Вы снимались в «Сватах». Я говорю: «Нет». «А где? Чего-то лицо знакомое». Я не успела съесть этот борщ, подошли и попросили сфотографироваться всем коллективом», — рассказала знаменитость.

Орлова отметила гостеприимство города. Она считает, что в Витебске люди излучают «лучики и стрелы добра».

Ранее СМИ выяснили, куда пропала ставшая жертвой мошенников актриса Татьяна Орлова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Олега Газманова Марина вышла в свет с сыном от Вячеслава Мавроди в Москве.