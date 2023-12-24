СМИ выяснили, куда пропала ставшая жертвой мошенников актриса Татьяна Орлова

Заслуженная артистка России Татьяна Орлова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Она не появляется на светских мероприятиях и не участвует в популярных телепроектах.

Популярность пришла к Орловой в 2007 году после роли в сериале «Папины дочки». Актрисе было уже 50 лет. После она также снялась в проектах «Даешь молодежь!», «Воронины», «Моя прекрасная няня» и других.

Сейчас Орлова продолжает творческую деятельность. Она участвует в театральных постановках «Гример», «Два мужа по цене одного», «Русский роман», «Бердичев», «На чемоданах», «Еврейское счастье» и других.

Кроме того, в 2023 году Орлова снялась в сериалах «Вася не в себе», «Тут все свои», «Баба Мороз и тайна Нового года» и «Папины дочки. Новые», пишет News.ru.

При этом личная жизнь актрисы не сложилась. Она никогда не была замужем, и детей у нее нет. Живет звезда «Папиных дочек» в пятиэтажке на окраине Москвы.

В октябре она лишилась всех накоплений, став жертвой телефонных мошенников.

Ранее мы писали, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко несколько лет назад перестала сниматься в кино и появляться на светских мероприятиях. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» уехала из России и проживает в Мексике, куда отправилась, чтобы пройти обряд очищения.