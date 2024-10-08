«Постоянная ротация ведущих»: Илья Авербух раскрыл, почему убрал Алину Загитову из «Ледникового периода»

7 октября стало известно, что фигуристка Евгения Медведева будет вести шоу «Ледниковый период» на Первом канале вместо олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Продюсер проекта Илья Авербух объяснил замену ведущей шоу. Об этом сообщает Sport24.

Фигурист отметил, что в «Ледниковом периоде» происходит «постоянная ротация ведущих», а решение сделать ведущей проекта Евгению Медведеву продиктовано обстоятельствами, а не с целью столкновения двух главных соперниц.

«Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня (Щербакова) тоже. Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка», — заявил Илья Авербух.

Напомним, шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир после двухлетнего перерыва. Известно, что уже начались репетиции первого выпуска нового сезона программы. Новой ведущей проекта станет Евгения Медведева, которая заменит на этом посту Алину Загитову. В паре с ней вести шоу будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Комментируя решение Первого канала, Евгения Медведева подчеркнула, что за годы существования проекта его вели многие знаменитости, поэтому нельзя сказать, что она «заменила» Алину Загитову.

Ранее мы писали о том, что Евгения Медведева призналась в связи с сыном Ильи Авербуха.