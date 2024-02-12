Татьяна Навка заявила, что Валиева сможет выступать в ее шоу после дисквалификации

Татьяна Навка заявила, что Камила Валиева сможет выступать в ее шоу после дисквалификации. Об этом информирует «Матч ТВ».

В 2024 году стало известно о дисквалификации Валиевой на 4 года. Причиной этого стал запрещенный препарат, обнаруженный в пробе фигуристки. После оглашения решения Камилу лишили почти всех титулов и отстранили от тренировок и соревнований. Как выяснилось, поклонники Валиевой еще смогут увидеть ее на льду.

В беседе с журналистами Татьяна Навка предположила, что Камила будет выступать в ее шоу. На данный момент она ждет от команды фигуристки «полную расшифровку решений».

«Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — высказалась Татьяна.

Ранее Татьяна Навка публично обратилась к мужу Анастасии Заворотнюк в честь его 53-летия. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актриса Татьяна Васильева потеряла 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников.