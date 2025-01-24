Татьяна Ким заявила, что маркетплейс Wildberries не переименуют в «Ягодки». Об этом сообщает aif.ru.

24 января 2025 года Татьяна Ким посетила встречу предпринимателей от «Платформы роста». Во время мероприятия участники поинтересовались у основательницы маркетплейса про его переименование. Татьяна заявила, что площадка не будет менять название.

«Wildberries не будет превращаться в «Ягодки», но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях», — высказалась Ким.

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким купила для Wildberries 75-этажный небоскреб в «Москва-Сити». Подробности читайте в этой новости.

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