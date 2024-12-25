Татьяна Ким купила для Wildberries 75-этажный небоскреб в «Москва-Сити». Об этом сообщает РБК.

Строящееся самое высокое офисное здание в «Москва-Сити» выкуплено владельцами Wildberries и Russ Outdoor. Сообщается, что в здании будет располагаться штаб-квартира объединенной компании.

Известно, что высота строящегося объекта составит 398 метров или 75 этажей. Общая площадь — 214 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 17 тысяч работников.

Ожидается, что здание введут в эксплуатацию в 2030 году. Сумма сделки не раскрывается.

Напомним, компании Wildberries и Russ Outdoor объявили о слиянии в июне 2024 года. Спустя месяц было создано ООО «РВБ», учредителями которого являются представители обеих компаний.

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