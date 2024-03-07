Татьяна Буланова вспомнила, как ежедневно ходила в реанимацию к умирающей маме. Певица поделилась откровением в эфире передачи «Ханга ПРО».

7 лет назад Татьяна похоронила маму. Певица до сих пор не может пережить смерть родительницы. В эфире шоу Буланова со слезами на глазах говорила о маме, которая сыграла важную роль в ее жизни. Татьяна отметила, что у них было «единение». От мамы она получала честное мнение и необходимую поддержку.

Ведущая шоу спросила у Татьяны, что бы она хотела сказать маме прямо сейчас. Буланова заплакала, произнеся признание в любви.

«Что я ее люблю. Она знала об этом, но все равно кажется, что я чего-то не договорила», — высказалась артистка.

Мама Татьяны умерла после перенесенного инфаркта и операции по установке стента. Пенсионерка три недели была в реанимации, и певица ежедневно ее навещала.

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