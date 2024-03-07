44-летний юморист Михаил Галустян впервые за долгое время вышел в свет с женой. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера шоу «Сокровища императора». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Тину Канделаки. Также впервые за долгое время на мероприятии появился Михаил Галустян. Юморист пришел на премьеру не один, а в компании супруги. Михаил, как и Ольга Бузова, стал ведущим передачи «Сокровища императора».

Галустян и Виктория Штефанец выбрали парные образы, отдав предпочтение черному цвету. Напомним, что супруги сыграли свадьбу в 2007 году. На данный момент знаменитости воспитывают двоих детей.

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