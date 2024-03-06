Певица Лариса Долина пожелала Татьяне Булановой женского счастья в день ее 55-летия. Артистка обратилась к имениннице в соцсети.

6 марта 2024 года Татьяна Буланова отметила 55-летие. В честь этого события многие звезды публично поздравили певицу. Не стала исключением и Лариса Долина. Артистка заявила, что они с Татьяной не так близки. Несмотря на это, она высоко оценивает ее творчество. По мнению Долиной, у Булановой есть «свой почерк», который принес ей народную любовь.

Певица пожелала коллеге творческих успехов и женского счастья. «Желаю женского счастья и любви, новых песен и, конечно, аншлагов! Пусть рядом с тобой всегда будут только преданные и любящие тебя друзья и соратники», — высказалась знаменитость.

На данный момент Буланова никак не отреагировала на обращение Долиной.

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