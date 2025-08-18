Татьяна Буланова попала в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку СВО

Российскую певицу Татьяну Буланову внесли в список экстремистского сайта «Миротворец». Она обвиняется в поддержке СВО. Об этом пишет «Постньюс».

Сообщается, что поводом послужило выступление исполнительницы перед бойцами спецоперации. В карточке «Миротворца» написано, что заслуженная артистка Российской Федерации «покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кроме того, по версии ресурса, Буланова является «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан». Сайт привел недавние слова певицы в одном из интервью о том, что она любит страну и гордится ею, в качестве аргумента.

Ранее в базу данных «Миротворца» попала скандально-известная блогер и экс-телеведущая Анастасия Ивлеева. Причиной стало посещение ею Крыма и Мариуполя.

Также на Украине угрозой нацбезопасности назвали известного рэп-исполнителя Гуфа. Артиста обвинили в незаконной гастрольной деятельности в Крыму и сознательном нарушении госграницы Украины на Донбассе.