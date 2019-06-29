Известного российского рэп-исполнителя объявили угрозой нацбезопасности Украины

Российского рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Помимо этого, артист попал в базу украинского «Миротворца».

По мнению украинских властей, музыкант угрожает национальной безопасности страны.

Оказался рэпер и в скандально известном списке «Миротворец». Его обвинили в незаконной гастрольной деятельности в Крыму и сознательном нарушении госграницы Украины на Донбассе, сообщают РИА Новости.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью публикации персональных данных людей, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. В настоящее время туда внесено большинство российских артистов, журналистов и деятелей культуры.

Напомним, недавно в список «Миротворца» попала российская актриса Светлана Ходченкова. Ее внесли туда якобы за нарушение украинской границы ради проникновения в Крым.