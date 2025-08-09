Настя Ивлеева попала в базу украинского «Миротворца» из-за поездки в Мариуполь

Блогера и экс-телеведущую Анастасию Ивлееву внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причиной стало посещение Крыма и Мариуполя.

Как сообщает ТАСС, личные данные Ивлеевой появились на скандальном сайте еще в феврале 2019 года и в 2024 году были обновлены после того, как она посетила новые регионы России.

Напомним, после скандала на «голой вечеринке», отмены на российских телеканалах и потери рекламных контрактов Настя Ивлеева попыталась вернуться в медиапространство с помощью поездки в Донецк с гуманитарной миссией. При этом военкоры и бойцы выступили против встречи с блогершей. Также в Сети появилось обращение от народа Донецка, в котором они просили Настю не приезжать, потому что ее никто все равно не ждет. Однако, Ивлеева все же посетила ДНР тайно, о чем сообщила в личном блоге.

Ранее в список лиц, которые якобы угрожают нацбезопасности Украины, был внесен российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). Его обвинили в гастрольной деятельности в Крыму и в Донбассе.

Также недавно в список «Миротворца» попала российская актриса Светлана Ходченкова. Ее внесли туда из-за посещения Крыма.