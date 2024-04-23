Татьяна Буланова отреагировала на информацию о многомиллионных долгах мужа

Известная певица Татьяна Буланова отреагировала на новости о долгах ее третьего мужа, 36-летнего предпринимателя Валерия Руднева. Об этом пишет Kp.ru.

Так, журналисты попытались получить комментарий звезды по поводу долгов ее третьего мужа. Однако артистка в жесткой форме отказалась на вопросы журналистов.

«Я не буду комментировать долги своего супруга. Не звоните мне больше по этому вопросу», - заявила Буланова.

Напомним, для Татьяны Булановой брак с Рудневым стал третьим по счету. С первым супругом и продюсером Николаем Тагриным артистка прожила 13 лет, после чего ушла к капитану петербургского «Зенита» Владиславу Радимову. Со спортсменом, ставшим вторым мужем, исполнительница прожила 11 лет.

Ранее стало известно, что муж Булановой задолжал около 9 млн рублей приставам.

Также Буланова рассказала, что ее старший сын расстался с возлюбленной.