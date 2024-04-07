«Это нужно пережить»: Татьяна Буланова рассказала о личной трагедии

Певица Татьяна Буланова сейчас счастлива в браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше нее на 20 лет. Исполнительница хита «Ясный мой свет» признавалась, что не только надеется еще раз стать матерью, но и мечтает о внуках. Однако пока это остается мечтой, поскольку недавно ее сын Александр расстался с девушкой, рассказала артистка в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как оказалось, недавно старший сын Татьяны Булановой, Александр Тагрин, пережил болезненное расставание. В прошлом году молодой человек собирался жениться. Певица надеялась на скорое появление внуков и даже купила сыну и его будущей жене квартиру в ипотеку. Однако запланированная свадьба в этом году не состоялось — сын артистки расстался с невестой.

По словам Татьяны Булановой, ее сын тяжело пережил разрыв с возлюбленной. Для самой певицы это также стало личной трагедией.

«У него там личная драма, поэтому сейчас он свободен. К сожалению, это нужно пережить, чтобы в душе что-то такое осталось, какой-то урок. Нет рецепта от разбитых сердец, от неразделенной любви, от каких-то измен. Это печально все, но это надо понять», — высказалась Татьяна Буланова.

Артистка призналась, что старается не вмешиваться в жизнь старшего сына. По мнению Татьяны Булановой, Александр должен сам справиться с переживаниями. Певица и сама не раз переживала личную драму, но сейчас счастлива в браке. Поэтому она уверена, что у сына все наладится.

«Он нормальный парень, умный, классный, хороший, добрый, думающий, поэтому я верю, что все будет хорошо», — высказалась певица.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Буланова раскрыла, как ее называет молодой муж.