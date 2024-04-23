Kp.ru: молодой муж Татьяны Булановой Руднев задолжал приставам почти 9 млн рублей

Молодой муж Татьяны Булановой Валерий Руднев задолжал приставам почти 9 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Почти год назад Татьяна вновь вышла замуж. Ее новым избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше певицы на 19 лет. Руднев никогда не скупился на дорогие подарки. Так, на помолвку он подарил Булановой кольцо за 600 тысяч рублей, а после свадьбы — ресторан в центре Санкт-Петербурга за 50 млн рублей. Однако, как сообщает источник, на сегодняшний день у Валерия есть финансовые трудности.

По данным Kp.ru, бизнесмен задолжал налоговой 743 тыс. рублей. Также Руднев должен выплатить 8,9 млн за кредиты.

На данный момент певица никак не комментировала проблемы мужа.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова ищет суррогатную маму для рождения третьего ребенка от молодого мужа Валерия Руднева. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что Никита Кологривый сыграет с экс-возлюбленной Гарика Харламова в комедии «Любовь зла».