Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что часто передвигается по городу на общественном транспорте. Об этом пишет mk.ru.

Живущая в Санкт-Петербурге исполнительница не скрывает, что по городу предпочитает передвигаться на общественном транспорте. Буланова отметила, что обладает удивительной способностью: умеет маскироваться. По этой причине во время поездок в троллейбусах и автобусах ее никто не узнает.

«Я очень люблю общественный транспорт, потому что живу в центре, и в принципе я знаю, куда какие автобусы и троллейбусы идут», — поделилась артистка.

Знаменитость подчеркнула, что ездить на общественном транспорте очень удобно: певица даже установила на телефон специальное приложение, позволяющее ей выбирать подходящий номер автобуса, троллейбуса или трамвая.

Ранее Татьяна Буланова объяснила, почему ездит на общественном транспорте.

Также Татьяна Буланова сообщила о резких изменениях в семейной жизни.