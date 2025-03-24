Российская певица Татьяна Буланова пришла на концерт в Кремль с синяками на шее и удивила журналистов. По ее собственным словам, гематомы появились в результате ее визита к косметологу.

«Больно, честно скажу. Больно. Но что делать. Красота требует жертв», — объяснила звезда в беседе с mk.ru.

Буланова считает, что в 56 лет ей уже необходимо задумываться о специальных процедурах. При этом к хирургу она идти не хочет — хотя подруги нашли ей подходящего специалиста. В то же время косметолога исполнительница посещает и хочет «заколоть» несколько участков лица.

Ранее мы писали, что Буланова заявила о поднятии цен на свои выступления. При этом раскрыть прайс она отказалась.