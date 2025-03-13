«Знал, на ком женился»: Буланова сообщила о резких изменениях в семейной жизни

Певица Татьяна Буланова рассказала об изменениях в семейной жизни. Звезда призналась, что ее старший сын теперь живет вместе с ними. Об этом она сообщила в беседе с mk.ru.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» живет в Санкт-Петербурге вместе с молодым мужем и младшим сыном, но по работе часто бывает в Москве. Теперь к ним переехал старший наследник, которого женщина родила в браке с продюсером Николаем Тагриным.

Несмотря на то, что у молодого человека есть своя квартира, он переехал к матери. Татьяна объяснила, почему.

«Да, старший сын сейчас живет с нами. У нас получается смена по квартирам. Мы еще не поменялись, но уже в процессе», – поделилась она.

Звезда отметила, что старший наследник работает, а младший готовится к выпускным экзаменам в школе и думает о поступлении в институт. Возлюбленных у звездных наследников нет.

В личной жизни же самой Булановой все хорошо. Их браку с Валерием Рудневым даже не мешают постоянные разъезды популярной жены.

«Мы видимся редко. Я же на гастролях постоянно! Завтра приеду в половине девятого утра в Петербург, а уже без пяти минут два у меня поезд на следующие гастроли. И ничего не поделаешь. Но он знал, на ком женился», – добавила звезда.

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