Татьяна Брухунова заявила, что фанаты спрятали в магазине журналы с ее интервью. Супруга Евгения Петросяна рассказала о поступке поклонников в соцсети.

В личном блоге Татьяна опубликовала скриншот личной переписки. К жене юмориста обратилась россиянка, которая обнаружила в магазине журнал с интервью Татьяны. Посмотрев издание, женщина поняла, что он содержит «целый разворот грязи». Тогда поклонница знаменитости собрала стопку журналов, положила их на нижнюю полку и прикрыла другими газетами. Прочитав сообщение, Брухунова пришла в восторг.

«Мои люди со мной», — лаконично высказалась знаменитость.

Также в Сети появился разор образа Татьяны, который якобы стоит 3 миллиона. На ней была парка с натуральной норкой и брендовая сумка за 600 тысяч. Однако Telegram-канал НеМалахов указал на ошибку автора разбора.

«Только на парке либо шиншилла, либо кролик. Никак не норка», — пишет источник.

Ранее сообщалось, что жена юмориста Евгения Петросяна накопила долг в 314 тысяч за ЖКУ. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 30-летняя Саша Бортич вышла в свет в черной юбке в сетку после похудения.