30-летняя Саша Бортич вышла в свет в черной юбке в сетку после похудения

Похудевшая актриса Саша Бортич вышла в свет в черной юбке в сетку. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера сериала «Между нами химия», в котором главную роль сыграла Бортич. Для выхода в свет актриса выбрала черный приталенный пиджак, юбку в сетку и шпильки. Наряд 30-летней Саши подчеркнул ее похудевшую фигуру. Бортич дополнила образ «мокрой» укладкой и макияжем с акцентом на глаза.

Выйдя к прессе, актриса рассказала о первой влюбленности и романах на съемочной площадке. По словам знаменитости, она умеет разделять работу и личную жизнь.

«Я человек, который не умеет прагматично и по делу. Если я влюбляюсь, то это — выйти на улицу, закрыть глаза и побежать со всей силы. Химия может быть здоровой: это может быть зеленый, а не красный флаг, о котором говорят психологи. У меня, к счастью, не было романов на съемках. Всегда дружеские отношения с коллегами», — рассказала артистка.

Ранее актриса Саша Бортич намекнула на новые отношения спустя 2 года после расставания. Подробности читайте в этой новости.