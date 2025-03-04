Жена юмориста Евгения Петросяна накопила долг в 314 тысяч за ЖКУ. Татьяна Брухунова годами не платила за услуги в квартире в центре Москвы за 440 миллионов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, на Брухунову оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. Именно на последней накопились коммунальные долги. Как утверждает источник, Брухунова должна 128 тысяч рублей квартплаты, еще 179 тысяч — взносы за капремонт, а также около 7 тысяч — за ЖКУ. Всего — 314 тысяч.

Элитная квартира площадью 232,2 квадрата была оформлена на жену Петросяна в 2017 году.

Вторая квартира Брухуновой, расположенная на Лесной улице, оценивается в 54 миллиона рублей. Однако за это жилище площадью 77,5 квадрата она платит исправно — никаких долгов по ЖКУ нет.

Сама Татьяна не комментировала новость о долгах.

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