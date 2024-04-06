Татьяна Брухунова призналась, что ей пришлось отказаться от каблуков из-за неизлечимой болезни

Жена Евгения Петросяна призналась, что пережила сложную операцию. Татьяне Брухуновой удалили вены из правой ноги. Об этом избранница юмориста рассказала в социальных сетях.

Татьяна Брухунова легла под нож хирурга еще до первой беременности, и с тех пор она избегает обуви на каблуке.

«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», – заявила супруга Петросяна.

Брухунова любит поэкспериментировать с одеждой и часто появляется на публике в ярких образах, однако каблуки она позволяет себе исключительно на светских мероприятиях.

Жена юмориста страдает варикозом, а нарушение циркуляции крови может навредить организму во время беременности. Поэтому еще до рождения первого ребенка Татьяна Брухунова решила позаботиться о своем здоровье.

Недавно стало известно, что у Петросяна и Брухуновой родился второй ребенок. 13 марта блогерша опубликовала фотографию с дочкой.

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