У Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна родился второй ребенок. Об этом в соцсетях сообщила супруга юмориста.

Татьяна Брухунова утром 13 марта, в свой день рождения, поделилась неожиданным фото — помимо мужа и сына Вагана на снимке присутствует еще один ребенок. Так она решила сообщить поклонникам о пополнении в семье.

Пол малыша неизвестен, однако подписчики предположили, что в семье юмориста родилась дочь: «Поздравляю с днем рождения малышки!», «Татьяна, я вижу то, что вижу? У вас доченька?».

Отметим, что Брухунова до последнего скрывала беременность и не публиковала фотографий, которые хотя бы намекали на ее положение. Имя ребенка и дату его рождения супруга Евгения Петросяна пока не раскрыла.

Напомним, первый ребенок Ваган родился у пары в сентябре 2020 года. Тогда журналисты предполагали, что супруги прибегли к помощи суррогатной матери, однако сама Брухунова это опровергала.

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