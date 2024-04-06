«Это шоу»: Ирина Салтыкова раскрыла, почему ее дочь не будет участвовать в «Новой Фабрике звезд»

Недавно на ТНТ после семилетнего перерыва стартовало шоу «Новая Фабрика звезд», в котором принимают участие дети знаменитостей. Певица Ирина Салтыкова высказалась о новом проекте после эфира шоу «Посиделки на Дорожном радио» и рассказала, почему ее дочь Алиса от брака с Виктором Салтыковым не пойдет на «Новую Фабрику звезд». Об этом пишет The Voice.

По мнению Ирины Салтыковой, каждый решает сам, принимать ли участие в «Новой Фабрике звезд», однако это решение не всегда является хорошо обдуманным и становится впоследствии правильным.

Артистка призналась, что ее дочь Алиса от брака с Виктором Салтыковым не стала бы участвовать в проекте, и рассказала, почему. Исполнительница хита «Серые глаза» подчеркнула, что «Новая Фабрика звезд» — это шоу, а на шоу не бывает объективных оценок.

«Вокалист может быть крутым, а так называемое „жюри“ скажет, что это не их формат и не возьмет в команду. Это же будет необъективно. Зачем ходить на такие шоу? За мнением людей, которые не эксперты? Это шоу. А везде, где написано „шоу“, не обязательно говорить правду. Кто-то идет на такие проекты, кто-то нет. Это выбор каждого. И осуждать его не надо», — заявила Ирина Салтыкова.

Напомним, Ирина и Виктор Салтыковы состояли в браке с 1987 по 1995 годы. В 1987 году у артистов родилась дочь Алиса. В настоящее время она живет в Лондоне.

До переезда за границу Алиса Салтыкова в 2018 году начала строить музыкальную карьеру в России. В 2019 году записала кавер-версию на песню Ирины Салтыковой «Серые глаза». Певица не стала раскрывать, как сейчас обстоят дела с музыкой у дочери, а только отметила: «Она счастлива, а это главное».

Ранее сообщалось о том, что певец Сергей Жуков эмоционально высказался о блате на «Новой Фабрике звезд».