Татьяна Брухунова отправилась в речной круиз без 80-летнего мужа Петросяна

Татьяна Брухунова отправилась в речной круиз без 80-летнего мужа Евгения Петросяна. Татьяна сообщила о поездке в соцсети.

Жена Петросяна любит путешествия по России и на этот раз выбрала речной круиз. Татьяна отправилась в поездку без супруга, но с детьми Ваганом и Матильдой.

«Мы берем курс на Мышкин. Пришвартуемся через несколько часов. Круизная романтика. Ни с чем не сравнимое удовольствие», — заявила избранница юмориста.

Татьяна опубликовала кадры с путешествия, на которых запечатлены наследники. Брухунова скрывает детей и не показывает их внешность, поэтому они засняты со спины. Брат и сестра шли по коридору теплохода, рассматривая его убранства. На мальчике был зеленый спортивный костюм, а на Матильде — бело-розовое платье с чепцом.

Сама Татьяна запечатлела себя в яркой одежде и в аксессуарах от Dior.

К слову, на теплоходе предусмотрено все для комфорта, включая ресторан и спортивный зал.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что Евгению Петросяну не повезло с юной женой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что комик Дмитрий Позов до сих пор любит жену, с которой развелся.