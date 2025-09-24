«Не повезло с юной женой»: Кушанашвили высказался о браке Петросяна с Брухуновой

Журналист Отар Кушанашвили негативно высказался о жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Он заявил, что артисту не повело с супругой, но это не делает его плохим человеком.

В своей программе «Каково?!» Отар обратился к Петросяну по случаю прошедшего юбилея. 16 сентября ему исполнилось 80 лет. Журналист отметил, что считает Евгения Вагановича замечательным человеком. А вот о его жене он более плохого мнения.

«Вам не повезло с юной женой, но это не значит, что вы плохой человек. <…> Я исполнен благоговения к вам, Евгений Ваганович. Говорю об этом на полном серьезе, пока снова не прочел какую-нибудь новость из жизни вашей супруги», - поделился Отар Кушанашвили.

Напомним, что Петросян женился на Брухуновой в 2019 году. Этот союз нередко критикуют из-за большой разницы в возрасте супругов. Татьяна моложе мужа на 44 года. В браке у них родилось двое детей – сын Ваган и дочь Матильда. Вторую беременность жена юмориста скрывала и рассказала о пополнении в семье уже после появления на свет девочки.

