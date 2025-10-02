«Это произошло в одночасье»: выписанный из психбольницы Позов рассказал о разводе с женой

Комик Дмитрий Позов признался, что до сих пор любит жену, с которой расстался. Об этом стало известно в эфире шоу «Есть вопросики».

В середине 2025 года комик рассказал о проблемах в жизни. Как оказалось, Дмитрий провел несколько месяцев в клинике из-за депрессии и объявил о разводе с женой. По словам Позова, у них с экс-избранницей не было предпосылок к расставанию — брак разрушился «в одночасье».

«Это произошло в одночасье. Ну, может быть, в течение полугода… Мы 15 лет были вместе, из них 13 лет были женаты, и за это время никогда… хотя, может быть, когда-то… Словом, не могу сказать, что вообще не было ссор и вопросов. Но глобально я даже представить такого финала не мог», — заявил он.

Дмитрий признался, что испытывал сильные чувства к супруге и благодарен ей за детей. На сегодняшний день пара рассталась на мирной ноте, но комик не исключает возможность воссоединения: он до сих пор любит Екатерину.

«Ты говоришь так, будто бы еще любишь», — отметила ведущая шоу Ида Галич.

«Может быть», — лаконично ответил он.

К слову, Дмитрий отказался от отношений с молодой девушкой. По мнению комика, ему будет неинтересно с 20-летней.

