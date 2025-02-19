Татьяна Брухунова отправила детей от юмориста Евгения Петросяна за границу. Татьяна рассказала об отъезде наследников в соцсети.

Ваган и годовалая Матильда отдыхают за границей без родителей. Татьяна поделилась снимками из путешествия наследников, сделанными в ТЦ. На кадрах Ваган везет телегу, в которой сидит сестра, и улыбается.

«Тусуются мои малыши», — высказалась знаменитость.

Супруга юмориста не стала уточнять, куда и с какой целью отправила детей. Сама Татьяна находится в Москве, где ведет светскую жизнь.

Также Брухунова рассказывала, что с воспитанием наследников помогают мама и няня. Ей важно уделять время как на семью, так и на встречи с подругами и походы в театр.

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