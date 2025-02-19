Певица Алена Свиридова вышла в свет с бойфрендом, который на 14 лет моложе нее

Певица Алена Свиридова впервые за долгое время вышла в свет со своим возлюбленным, который на 14 лет моложе нее. Пара посетила премьеру «Красного шелка» в Москве.

Свиридова и ее бойфренд Давид Варданян охотно позировали фотографам в обнимку. Причем мужчина решил отпустить бороду, из-за чего стал выглядеть старше.

В личном блоге Алена поделилась с поклонниками, что не просто так пришла на премьеру. Оказалось, что в проекте использовали песню артистки. Трек она записала с финалистом шоу «Голос» Дмитрием Венгеровым.

Напомним, что с Давидом Алена Свиридова встречается уже 13 лет, и пара не спешит регистрировать отношения. Певица признавалась, что сама не соглашается идти в ЗАГС, так как не видит в этом необходимости. И без штампа в паспорте у них с бойфрендом все хорошо. По ее словам, пока нет обязательств, можно легко расстаться — без скандалов и обид.

Ранее экс-продюсер Алены Свиридовой Юрий Рипях обвинил певицу в разрушении жизни.