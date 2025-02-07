«Важно напасть первой»: психолог объяснил, зачем Брухунова «разжигает» скандал с сумками

Татьяна Брухунова угодила в скандал, публично осудив девушек, покупающих фейковые сумки. На защиту россиянок встали Ирина Безрукова и Екатерина Гордон, но супруга Евгения Петросяна раскритиковала и их, назвав «сбитыми летчиками». Психолог Станислав Самбурский считает, что Татьяна хочет самоутвердиться на скандале с сумками, поскольку зависит от атрибутов успеха. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Татьяна Брухунова широко известна как жена Петросяна. Из других достижений: умение в дорогих брендах выглядеть нелепо, стремительно удалять критические замечания в соцсетях и осуждать настоящих звезд. С психологической точки зрения поведение Татьяны выглядит достаточно понятным. Отбить у жены успешного мужчину — вполне рабочая схема, чтобы зацепиться в столице. Известный, богатый мужчина воспринимается, как «спасательный круг», и не страшно, что по возрасту он мог быть ее дедушкой. Если речь идет не только о деньгах, в такие отношения могут вступать люди, которым не хватило в детстве заботы и чувства защищенности. Татьяна в браке не поменяла фамилию, говоря, что носить фамилию отца ей важнее, чем мужа. Это снова о том, что ей важно чувство защищенности, ощущение тыла, а также тяга к отцовской фигуре», — считает психолог.

По мнению эксперта, публичное поведение Татьяны — это компенсация прошлого. Уехав из провинции, она желает доказать всем, что достойна лучшего, поэтому окружает себя дорогими вещами.

«Оно и понятно, Татьяне страшно, что ее запомнят, как «девушку из простой семьи». Мысль, что ты просто жена Петросяна, а они звезды, вызывает изжогу, поэтому важно напасть первой. Сказать известным актрисам, что носить реплики брендов плохо, — это желание самоутвердиться. Татьяна явно живет в зависимости от внешнего одобрения, поэтому так быстро чистит критические замечания под своими постами. Ей важно для поддержания самооценки демонстрировать атрибуты успеха: богатство, статус, внимание», — резюмировал Самбурский.