Татарский трек из «Слова пацана» две недели лидирует в мировом чарте. Об этом сообщает портал 116.ru.

После выхода сериала «Слово пацана» песня «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ» возглавила музыкальные чарты. Композиция удерживает лидирующую позицию уже две недели. Музыка зарубежных артистов не смогла обогнать саундтрек сериала.

Примечательно, что на российских платформах песня тоже сохраняет лидерство. На втором месте расположился хит Басты «На заре».

Известно, что группа выпустила композицию еще в 2020 году, однако тогда хит оценили только поклонники музыкального коллектива.

Ранее мы писали о том, что финальная серия «Слово пацана» отличается от опубликованной в Сети версии. 8 эпизод был переснят из-за того, что его выложили раньше времени. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 32-летняя блогерша Настя Ивлеева ответила на хейт из-за «голой» вечеринки. Для выхода в свет гости торжества выбрали прозрачные боди и откровенные платья.