«Мы загнемся от посредственности»: Ивлеева оправдалась за «голую» вечеринку

32-летняя блогерша Настя Ивлеева ответила на критику из-за «голой» вечеринки. Об этом сообщает Telegram-канал Светские хроники.

20 декабря в Москве состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Ксению Собчак и Джигана. Для выхода в свет гости выбрали прозрачные боди, откровенные платья. Некоторые знаменитости пришли и вовсе без одежды. Мероприятие вызвало общественный резонанс, вот почему на Ивлееву обрушился шквал критики.

По мнению Насти, россияне восхищаются зарубежными артистами, которые демонстрируют красивые тела. Однако, когда это делают наши звезды, то их высмеивают и критикуют. Ивлеева считает, что в данной ситуации присутствуют двойные стандарты.

«Боже, я так это люблю. Я не хочу, чтобы в этой стране было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно. Мы же просто загнемся от посредственности», — высказалась знаменитость.

Настя отметила, что ее не пугают злобные комментарии и негодования.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева вышла в свет в украшении с бриллиантами на пояснице за 23 млн. Подробности смотрите в этой статье.