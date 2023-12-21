Финальная серия «Слова пацана» отличается от опубликованной в Сети версии. Об этом сообщает РИА Новости.

Финальная серия нашумевшего проекта стала доступна на онлайн-платформе 21 декабря в 7:00. Известно, что 8 эпизод был переснят из-за того, что его выложили в Сеть раньше времени. Также создатели сериала уточнили, что хотели сделать финал более зрелищным.

По информации источника, в крайней серии изменились отдельные сцены и концовка. Некоторые моменты совпадают по репликам героев, но отличаются локациями. Также в 8 серии появились новые эпизоды, дополняющие сюжет.

Ранее сценарист сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев рассказал, зачем убивает героев. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Никита Михалков назвал снявшего «Слово пацана» Жору Крыжовникова лучшим режиссером РФ.