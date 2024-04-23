ТАСС: президент Монголии отправил подарок к 35-летию группы «Любэ»

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отправил подарок к 35-летию группы «Любэ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Николай Расторгуев приехал в посольство, где ему передали подарок от главы страны. Что именно получил Николай от президента — не уточняется.

«Николай поблагодарил главу монгольского государства и выразил желание снова выступить в Улан-Баторе», — сообщает источник.

В Монголии есть сайт клуба поклонников «Любэ». По их просьбе группа дала два концерта в декабре 2017 года. Мероприятия прошли с аншлагом.

Ранее сообщалось, что лидер «Любэ» Расторгуев выступит в Бурятии, несмотря на проблемы со здоровьем. Подробности смотрите в этой новости.

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