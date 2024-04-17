Лидер «Любэ» Расторгуев выступит в Бурятии, несмотря на проблемы со здоровьем

В Бурятии состоится концерт группы «Любэ», несмотря на появившиеся слухи о болезни лидера коллектива Николая Расторгуева. Артисты приедут в Улан-Удэ 20 мая и выступят на цене Физкультурно-спортивного комплекса.

«В Бурятии концерт состоится. Группа «Любэ» выступит в Улан-Уде в рамках тура, посвященного 35-летию коллектива», — сообщается на портале burunen.ru.

Напомним, в начале апреля концерты группы «Любэ» стали массово отменять или переносить на более поздние даты. Так, за несколько часов до начала шоу в Тюмени перенесли с 5 апреля на 29 мая. Выступление, запланированное в Мытищах 7 апреля, состоится 13 мая. Концерт в Красногорске перенесен с 10 апреля на 26 мая.

Как позже пояснил Расторгуев, перенос гастролей связан с обследованием здоровья. Врачи рекомендовали музыканту воздержаться от выступлений на сцене в ближайшие недели.

12 апреля Расторгуев объявил о продолжении юбилейного тура «Любэ». 13 апреля коллектив выступил перед жителями Новосибирска, а 14 апреля - в Томске. Массовую отмену концертов артист назвал «полной ерундой».