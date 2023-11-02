44-летняя Альбина Джанабаева вернулась на сцену на фоне разговоров о разводе

44-летняя певица Альбина Джанабаева вернулась на сцену на фоне разговоров о разводе. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Когда-то Альбина была неотъемлемой частью светских мероприятий. Однако год назад знаменитость приостановила творческую деятельность. Она перестала давать концерты и появляться на ТВ. Поговаривают, Джанабаева зарабатывает только на корпоративах. Однако, как выяснилось, артистка решила вернуться на сцену.

В личном блоге Альбина опубликовала афишу спектакля «Вредные привычки» и анонсировала в нем свое появление. По словам артистки, она сыграет одну из главных ролей. Показ постановки состоится 3 ноября 2023 года. Партнерами Джанабаевой по спектаклю стали Сергей Шакуров и Даниил Спиваковский.

«Этот спектакль мы играем уже 10 лет. Удивительно, но с годами он не потерял остроты, стал намного крепче, а сюжет как никогда актуален», — высказалась знаменитость.

Напомним, что в последнее время Альбину стали подозревать в разводе с Валерием Меладзе и новой беременности. Однако сама артистка никак не комментирует личную жизнь.

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