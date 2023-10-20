«Поднимусь и покажу вам»: Милохин впервые вышел на связь после избиения в Грузии

Блогер Даня Милохин впервые вышел на связь после избиения в Грузии. Он сообщил, что чувствует себя брошенным, ведь про него забыли все друзья, как только он потерял популярность.

Напомним, что нападение на тиктокера было совершено в Тбилиси. После интервью он отправился гулять по городу и заглянул в окно одного из домов. Это разозлило хозяина, и он несколько раз сильно ударил Даню, посоветовав ему покинуть страну. Факт избиения подтвердила менеджер Милохина. Она заявила, что это действительно произошло, но сейчас звезда в полном порядке.

После всего произошедшего Даня связался с фанатами в личном блоге и пожаловался, что стал никому не нужен. По его мнению, всем тем, кто его окружал в России, были нужны только его слава и деньги. А теперь, когда он все потерял, его просто списали со счетов.

«Все друзья меня забыли. Как только я был в Москве, я был популярным, конечно, я был нужен. А сейчас всем надоел, все бросили. Но ничего, я поднимусь и покажу вам!» - поделился блогер.

К слову, сам Милохин признавался, что за границей у него остались только несколько настоящих друзей. Один из них рэпер Моргенштерн*(Признан иноагентом на территории РФ). Именно он не только помог тиктокеру в сложный период, но и продолжил с ним общаться, несмотря на потерю популярности.

Ранее отец Дани Милохина прокомментировал новости о его избиении.

*(Признан иноагентом на территории РФ)