Танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля выступил с певицей после увольнения. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Дмитрий Берегуля прославился после того, как в Сети опубликовали видео с концерта Булановой с его участием. На нем танцор лениво исполнял легкие движения и едва попадал в такт музыки. Несмотря на это, россияне подхватили тренд и стали выкладывать пародии на танцора. Вскоре певица сообщила об увольнении Дмитрия по собственному желанию. Буланова намекнула, что Берегуля уже «состарился».

Несмотря на новости об уходе из команды, Дмитрий был замечен на недавнем выступлении Булановой. Певица появилась с танцорами на премьере нового сезона телеканала «Суббота».

На данный момент ни Татьяна, ни Дмитрий не комментировали новости о дальнейшем сотрудничестве.

