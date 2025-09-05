Нигде не транслировался: Алла Пугачева показала «потерянный» 30 лет назад концерт

На YouTube-канале Аллы Пугачевой появилась видеозапись ее концерта, который прошел в 1994 году на «Славянском базаре» в Витебске. Это выступление Примадонны ранее нигде не транслировалось.

Народная артистка на протяжении двух часов пела вживую. Сначала показали кадры с ее репетиции, на которых Пугачева пыталась добиться идеального звука. В комментариях поклонники звезды написали, что запись концерта так и не показали по ТВ как раз из-за звука.

«Ранее официально нигде не транслировался. Полная версия опубликована впервые в HD формате и с отреставрированным звуком, включая неизданные кадры», — говорится в описании под видеороликом.

На «Славянском базаре» Алла Борисовна традиционно спела вначале композицию «Снежный мальчик», а завершила выступление «Озером надежды». Примадонну попросили исполнить на бис хиты «Когда я уйду» и «Куда все уходят».

В перерывах между песнями звучали красивые монологи. Перед исполнением «Осеннего поцелуя» артистка рассуждала о приходе осени.

«Вы обладаете необыкновенной силой осенью вспомнить про весну, зимой — про лето. Ведь в жизни у человека есть четыре времени, как в году: весна, лето, осень, зима», — говорила знаменитость, назвав осень «замечательным временем жизни», в котором все ощущается как-то острее.

