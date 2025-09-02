«Это позор»: экс-вокалистка «Миража» Светлана Разина высказалась о танцорах Татьяны Булановой

Экс-солистка «Миража» Светлана Разина раскритиковала подтанцовку певицы Татьяны Булановой. В эфире шоу «Центральный канал» звезда 90-х назвала танцоров заслуженной артистки Российской Федерации «пингвинами», а их хореографию «позором и клоунадой».

Разина предположила, что это было сделано намеренно, чтобы люди потом активно обсуждали.

«Это позор. Либо эта клоунада специально сделана, чтобы мы сегодня об этом говорили», — заявила исполнительница.

Более того, по ее словам, западные знаменитости, за которыми она следит, себе бы такого не позволили.

«Я смотрю концерты возрастных мэтров, например, Шер. И, честно говоря, я не вижу там на сцене никаких пингвинов с признаками ожирения первой степени», — добавила бывшая солистка «Миража».

Ранее мы писали о том, что прославившийся в Сети танцор Дмитрий Берегуля из команды Татьяны Булановой покинул коллектив. Певица сообщила, что это решение он принял самостоятельно.