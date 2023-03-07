«Танцевать стриптиз»: оставшаяся без работы Гузеева ищет дополнительный способ заработка

Лариса Гузеева почти десять лет была ведущей популярного шоу «Давай поженимся!», которое полюбили миллионы телезрителей. После смелого заявления о том, что проект поклонники больше не увидят, женщина начала искать другие способы заработка. В прошлом году артистка презентовала свои пельмени, которые делает вместе с подругой. Многих интересует, почему именно этим видом бизнеса занялась звезда.

Знаменитость часто общается с поклонниками в соцсетях и рассказывает о своей жизни. Этот вопрос она тоже не стала обходить стороной и честно призналась, чем ее привлекает лепка пельменей.

«Отвечаю на вопрос: почему вдруг пельмени. 1. У меня это здорово получается и все хвалят, а я тщеславная. 2. Я не умею вязать, строить, гадать, танцевать стриптиз и разводить породистых кошек. 3. Труд облагораживает и не дает расчеловечиться», – написала Лариса в личном микроблоге.

Но телеведущая также дала понять, что ее творческая карьера не завершена. Гузеева рассказала, что не сидит без съемок и участвует в записи подкастов.

«Мы пишем подкасты, пишем уже давно. Просто я забыла, что, если ты работаешь, надо обязательно выкладывать, а если не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде. Вот поэтому: мы работаем», – писала ранее звезда.

Ранее сообщалось о том, что Ларису Гузееву на посту ведущей шоу может заменить молодая и стройная блондинка. Тем более что она опубликовала кадры рядом с другой знаменитой ведущей шоу, телесвахой Розой Сябитовой. Поклонники с трудом в это верят, но не исключают такого поворота событий.

Сама же Лариса Гузеева недавно отдыхала в Израиле. Ее поездка спровоцировала слухи об эмиграции, тем более что поклонники заметил звезду в миграционном центре. В одном из сообщений актриса намекнула на переезд, но вернулась в Россию.