Молодая блондинка: Роза Сябитова показала, кто заменит Ларису Гузееву в шоу «Давай поженимся!»

Поклонники очень скучают по шоу о поиске любви под названием «Давай поженимся!». Ведущая Лариса Гузеева заявляла о закрытии программы, но некоторые поклонники уверены, что ее место займет другая звезда. Тем более что она уже показала фото со съемок вместе с Розой Сябитовой.

Популярная молодежная певица Клава Кока неожиданно для всех опубликовала в соцсетях кадры, как многие думают, из студии шоу. На них блондинка в красивом наряде и с ярким макияжем позирует рядом с легендарной телесвахой Розой Сябитовой. Артистки улыбаются и показывают руками сердечко. Исполнительница оставила под публикацией любопытную подпись. Об этом пишет Газета.Ru.

«Давай поженимся 2.0?» – говорится в сообщении.

Пользователи Сети осыпали звезд комплиментами и отметили, что не ожидали увидеть Клаву в подобной роли. Некоторые действительно ждут певицу в качестве ведущей шоу, но многие решили, что это были съемки очередного клипа.

Ситуация еще интересна тем, что сама артистка давно занята поисками жениха. Она не раз признавалась в интервью, что мечтает найти возлюбленного, чтобы выйти замуж и завести детей. Фанаты призывали Коку отправиться на шоу в качестве гостьи, когда программа еще выходила в эфир.

Ранее мы писали о том, как поклонники раскритиковали резко помолодевшую Ларису Гузееву. 63-летняя телеведущая опубликовала на днях несколько фото, на которых предстала с гладкой кожей и пухлыми губами. Многие восприняли изменения в ее внешности негативно и порекомендовали не увлекаться косметологическими процедурами.