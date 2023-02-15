63-летняя Лариса Гузеева намекнула на получение израильского гражданства

Телеведущая Лариса Гузеева недавно вернулась из Израиля, где провела всего неделю. 63-летняя артистка рассказывала, что улетела просто отдохнуть. Но в Сети появились фото знаменитости из миграционного центра другой страны. Многие заподозрили, что женщина собралась получать гражданство.

Артистка не комментировала слухи о получении нового паспорта, но отвечала, что любит Россию и обязательно вернется. Как только поклонники успокоились и перестали задавать вопросы, телеведущая сама намекнула на получение гражданства другой страны.

Подписчики Гузеевой поняли это по диалогу, который завязался в соцсетях. Одна из фанаток спросила у артистки, кто по национальности ее собачка Жужа, о которой женщина обожает говорить в своих видео.

«Шалом! Жужа тоже еврейка? По маме?» – написали Гузеевой.

«И по папе», – ответила актриса.

После высказывания Ларисы многие решили, что она действительно обзавелась новым паспортом. Ранее мы писали о том, как Роза Сябитова выдала коллегу и обнародовала личный разговор с уехавшей в Израиль Гузеевой.