«Иванушки International» назвали идею, которую у них позаимствовала Бритни Спирс

Когда у коллектива вышло несколько треков, то их продюсер Игорь Матвиенко придумал фишку, которую оценили не сразу. Это был пиар-ход для продвижения «Иванушек», согласно которому музыканты должны были совершить тур по учебным заведениям.

Так, 25 лет назад участники группы выступили в одной из московских школ, а их концерт транслировали по одному из телеканалов. Певец Андрей Григорьев-Аполлонов подчеркнул, что это было один раз, но «фишка выстрелила» и ее для своего продвижения использовала певица Бритни Спирс.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам по школам, что и вырастило в дальнейшем ее всю фан-базу», — поделился еще один участник «Иванушек» Кирилл Туриченко.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов объяснил причину ухода солистов из «Иванушек».