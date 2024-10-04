Кирилл Туриченко из «Иванушек» рассказал, что на первой работе мыл машины. Об этом сообщает NEWS.ru.

Участник группы «Иванушки Intrnational» Кирилл Туриченко признался, что еще будучи подростком, подрабатывал тем, что мыл машины.

«Мыл с ребятами стекла машин, фары протирал. Это был наш первый бизнес. Мы нормально зарабатывали, бывало, нам давали по рублю на то время», — вспомнил он.

По словам певца, летом он приезжал на дачу к бабушке и дедушке и работал в колхозе — собирал черешню, помидоры и арбузы.

«90% из денег, которые я зарабатывал, отдавал бабушке и дедушке, а 10% оставлял себе», — рассказал он.

Туриченко признался, что тратил заработанные деньги на билеты в кино. Уже в 11 лет музыкант начал зарабатывать благодаря творчеству.

«Пел в детской группе, и мы начали выступать. Я в 11 лет попал на шоу „Утренняя звезда“ в Москве, и когда я вернулся в родной город, меня приглашали выступать на всех городских мероприятиях», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Кирилл Туриченко заявил о разочаровании в людях, не выполняющих обещания.