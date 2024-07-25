«Там много журналистов, туда не пойдем»: Глюкоза вышла в свет после скандала в Красноярске

38-летняя певица Глюкоза впервые вышла в свет после скандала в Красноярске. Об этом сообщает Kp.ru.

В июле 2024 года певица угодила в скандал в Красноярске. Она вышла на сцену в странном состоянии, не попадая под фонограмму и нервно дергаясь. После выступления россияне набросились на артистку с критикой. Несмотря на скандал, Глюкоза не стала отменять концерт в Баку.

Певица отказалась выходить на красную дорожку фестиваля Dream Fest. Глюкоза спела одну песню и отправилась в отель через запасной выход, избегая общения с журналистами.

«Там много журналистов, туда не пойдем», — сказала знаменитость помощникам.

Примечательно, что для выхода в свет певица выбрала яркий образ. Она надела «металлическое» платье с декольте, накрасила губы серой помадой и выбелила брови.

Ранее налоговая заблокировала счета Глюкозы в банках спустя два дня после скандального выступления. Подробности читайте в этой новости.

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