Налоговая заблокировала счета Глюкозы в банках спустя два дня после скандального выступления

У певицы Глюкозы заблокировали счета в трех банках. Это связано с наличием у нее задолженности в 263 тыс. рублей.

О блокировке счетов сообщил Пятый канал. В распоряжении издания оказались документы, из которых следует, что операции по счетам налогоплательщика были приостановлены 22 июля – спустя два дня после скандального выступления в Красноярске.

Издание отмечет, что блокировке подверглись, в частности, счета в ВТБ и «Альфа-банке».

Глюкоза выступала в Красноярске 20 июля. На концерте певица не связно говорила и странно вела себя. Примечательно, что за выступлением наблюдали в том числе дети.

Через некоторое время артистка рассказала, что последний месяц выдался сложным: певица пережила смерть любимой бабушки и «предательство» продюсера. Не справившись с ситуацией самостоятельно, она обратилась к врачам, ей назначили снотворное и антидепрессанты. Певица утверждает, что принимала их впервые в жизни и не догадывалась, что эффект будет таким.

23 июля сообщалось, что Глюкоза исчезла с афиш концерта в Москве, который планируется 29 сентября.