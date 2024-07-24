Максим Фадеев поругался с Глюкозой 9 лет назад из-за мультика для сына Саввы. Об этом сообщает Kp.ru.

После скандального выступления в Красноярске Фадеев намерен лишить артистку псевдонима и прав на песни. По информации источника, отношения продюсера и его бывшей подчиненной испортились еще в 2015 году. Тогда Максим решил снять мультик в честь сына Саввы с бюджетом в миллиард рублей. Фадеев выступил режиссером, а Глюкоза и ее муж Александр Чистяков — продюсерами.

Кинокартина провалилась в прокате, и начались суды за деньги. Выяснилось, что супруги получили бюджетные деньги на продвижение, но в рекламу вложили только часть из них. Как утверждает источник, Фадеев не простил этого певице.

Ранее Максим Фадеев назвал объяснения опозорившейся Глюкозы манипуляцией и враньем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Госдуме попросили проверить Лолиту за провокации на концертах в Москве и Санкт-Петербурге.