«Там как в самолете»: Успенская похвасталась роскошным подарком на юбилей

Певица Любовь Успенская подарила себе на 70-летие машину с кроватью и холодильником. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

24 февраля 2024 года Успенская отметила юбилей: певице исполнилось 70 лет. Как выяснилось, знаменитость не оставила себя без подарка. Она приобрела новый автомобиль, на котором будет ездить на гастроли.

«Купила себе громадную машину с кроватью, холодильником и телевизором. Там шикарно, как в самолете», — заявила Успенская.

Ранее певица Слава призналась, что не выполнила обещание, данное Любови Успенской. Исполнительница хита «Одиночество» посетила праздничный концерт, посвященный юбилею Успенской. Подробности смотрите в этой новости.

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