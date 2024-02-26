Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

У госпитализированного Бари Алибасова нарушена работа правой половины тела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, продюсер находится в реанимации в тяжелом состоянии. 25 февраля у Алибасова начались нарушение речи и потеря в пространстве. Бари не понимал, где он находится, и все время звал жену. После приступа продюсер упал на бок: у него нарушилась работа правой половины тела.

Врачи выявили у пациента прогрессирующую церебральную недостаточность на фоне перенесенного ишемического инсульта. Результаты КТ показали, что у Алибасова нет острых нарушений мозгового кровообращения.

Ранее продюсер Бари Алибасов признался, что отдал все свои деньги седьмой жене-сиделке. Подробности смотрите в этой новости.

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